أحمد عبد الرازق أبو العلا: غياب الهم القومي العام سبب من أسباب عودة المثقفين إلى الماضي

قال الكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق ابو العلا، إن من أهم الأسباب التي تدفع المثقفين للعودة إلي الماضي - الستينيات والسبعينيات، غياب الهم القومي العام الذي كان وجوده في الستينيات سببا من أسباب ظهور ملامح محددة للإبداع الفني والأدبي ، جعلته مميزا .

وأضاف أبو العلا في تصريحاته لـ"صدى البلد": "وحين نستدعيه فهذا دليل علي غياب تلك الملامح المميزة عن أعمالنا الآن، لكن هناك من يقول إن كل فترة تاريخية تُعبر عن نفسها، وبالتالي تُصبح الفنون والآداب مرآه لها، أقول لهم: نعم .. وهذا ما يدفعنا للعودة إلي الماضي، لأن فنوننا – اليوم- تسير سيرا عشوائيا، لا ملامح لها، لأنها لا تعبر عن هم عام، بقدر ما تعبر عن ثقافة أصحابها الذين ينقصهم الكثير من الوعي، والكثير من الإيمان بدور الثقافة، وهنا أتحدث عن القاعدة وليس الاستثناء".

وتابع: "حضور الهم القومي العام بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع الخاص، كان في الستينيات يسعي لبناء مجتمع ودولة جديدة، تؤمن بالاستقلال والعزة والكرامة، وينحاز نظامها إلي الفقراء، ويؤمن - أيضا - بحق العامل والفلاح والمثقف في التعبير عن أنفسهم، بكل ما يملكونه من وسائل التعبير، ومن هنا جاء الإبداع بكل أنواعه مستلهما رؤاه، وموضوعاته من ذلك المتغير الكبير الذي حدث مع ثورة يوليو 1952، وتبني مبادئها الستة، ومن أهمها: (تحقيق العدالة الاجتماعية )، و(حتمية الحل الاشتراكي ) تلك الأفكار الجديدة، توافقت مع أبناء جيل الستينيات فآمنوا بها وعبروا عنها، وحين نستدعي أعمالهم ، نراها بالفعل تُعبر عن كل هذا، وحين تغيب الرؤى عن أعمالنا الحالية، نذهب مباشرة إلي الماضي، ليس فقط لنتذكره، ولكن لنستلهم منه القدرة علي تطوير أعمالنا .



أما عن السبعينيات فالأمر يختلف تماما، حيث إن الهم القومي لم يعد موجودا، بنفس الدرجة التي كان عليها من قبل، فالهزيمة مازالت جاثمة، وآثارها قائمة، حتى حين جاء نصر أكتوبر 73، وسريعا ما ذهبت حلاوته باتفاقيات كامب ديفيد، والسلام مع إسرائيل، وكانت قد سبقته أحداث ما سمي بثورة التصحيح في 15 مايو 1071، وكانت- في الحقيقة - انقلابا علي مبادئ عبد الناصر، وتخلصا من الناصريين واليساريين الذين لم يُحبهم السادات، مما دفعه للانحياز إلي الإسلاميين، فأفسح لهم المجال، ليمارسوا نشاطهم، ظنا منه بأنه سيتمكن بهم من القضاء علي خصومه، فدفع الثمن حين قُتل علي أيديهم ، ودفعنا نحن الثمن حتى هذه اللحظة ، هذا فضلا عن انتهاجه- مبكرا لسياسة الانفتاح الاقتصادي في 1974، كل تلك المتغيرات الكثيرة والمتلاحقة أثرت علي الإبداع والفنون ، وتوجهات الثقافة وفعلها ، فلم تُقدم جديدا، يُحسب لأبناء جيلها ، فظلت أيضا الستينيات نموذجا ، وصار أبناء السبعينيات يبحثون لأنفسهم عن مكان، ويمهدون الطريق أمامهم للسير بعيدا عن الطريق الذي أراده السادات، فكانت الملاحقات ، والمنع والمنح ، وتشوهت صورة الثقافة ، وتاهت ملامحها ، وأصبح كل كاتب - وحده - يبحث عن طريق .. فلا تجد ملامح عامة يعكسها الإبداع ، وظل ذلك الأمر حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها .

واختتم: "كل هذا ساهم في احتضان الماضي وتذكره والحنين إليه ، وفي اللحظة التي تستطيع فيها أن تقدم ثقافة حقيقية ، محكومة بإستراتيجية صحيحة ، وتقدم إبداعا له ملامح .. ويكون معبرا بصدق عن واقعك ، في تلك اللحظة - فقط - ستستطيع الخروج من الماضي ، وستعتبره ذكري طيبة ، تستلهم منه وتكمل عليه .. لكنه لن يملكك كما يملكك الآن".