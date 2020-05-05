ترامب: كورونا علم الأمريكيين أنني كنت على صواب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الشيء الوحيد" الذي تعلمه الأمريكيون من فيروس كورونا المستجد هو "أنني كنت على صواب".





وأضاف ترامب في حواره مع صحيفة "نيويورك بوست" أن الأمريكيين عاكفون حاليا على تصنيع العديد من المنتجات محليا، بما فيها المنتجات الطبية التي تصنع في الصين.





وأعرب عن اعتقاده بأن هناك "تفاؤلا عظيما" في الولايات المتحدة، وأن الأمريكيين "بدأ يعتريهم شعور جيد الآن".





وأكد أنه يتوقع نهاية الأزمة الاقتصادية قريبا، تزامنا مع سماح بعض الولايات بإعادة فتح الاقتصاد.





ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.





وأودى وباء "كوفيد-19" بحياة أكثر من ربع مليون نسمة، ما يزيد عن 85 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة لوحدهما، منذ ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس.





فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,669,747، بينما تعافى حتى الآن 1,210,583 حالة.