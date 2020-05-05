مداخلات عبد العال بـ ثاني انعقاد برلماني للنواب بزمن كورونا.. كلنا فقراء ولا داعي للمواقف السياسية في وقت تحتاج الدولة للجميع.. ونأمل في تحقيق الشمول المالي بتعديلات البنك المركزي

تدابير وإجراءات احترازية مستمرة بالبرلمان من كورونا

البنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد

طارق عامر صعيدي وكريم.. والبنوك المركزية بالخارج تُنتقد دائما

الطوارئ بمصر لا يحس بها أحد.. وهنحل أزمة معاشات الشرطة

مهتمون بالعالقين.. ومصر بحاجة لموازنة قوية زراعيًا وصناعيًا

القوات المسلحة لا تفرق بين أحد.. ودورها لا ينكر بأزمة كورونا





شهدت جلسات البرلمان الأسبوع الجاري، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، لمدة 3 شهور للأسباب الأمنية والصحية، وإقرار الحساب الختامي لموازنة العام المالي 208-2019، وعدد من التعديلات الجديدة علي قانون هيئة الشرطة، مع الموافقة النهائية علي رسوم متعلقة بتنمية موارد الدولة علي رأسها عقود اللاعبين، مع بدء مناقشة قانون البنك المركزي بمشاركة المحافظ طارق عامر،حيث تم الانتهاء من أول 50 مادة به علي أن يتم الاستكمال فى الجلسات المقبلة 17 مايو .





ويأتي انعقاد الجلسات هذا الأسبوع هو الثاني بعد العودة فى 21 إبريل الماضي عقب التوقف فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا،وذلك وسط إجراءات وتدابير إحترازية صارمة للحفاظ علي صحة وسلامة النواب وكل المترددين علي المجلس.





جلسات تعقيبات ومداخلات رئيس النواب

جراء هذه المناقشات والحوارات التى تجري مع الأعضاء بالجلسات العامة، يكون لرئيس المجلس د. علي عبد العال، العديد من التعقيبات والمداخلات، منها التوضيحية، والتفسيرية، حتى تكون الصورة مكتملة فى النقاش الذي من شأنه دائما الوصول لأفضل الصياغات التى تخدم الأفكار والرؤي التى يتم وضع التشريع والقانون من أجلها والتى تصب فى النهاية لصالح المواطن والدولة المصرية.





عبد العال والشمول المالي

تعقيبات عبد العال فى مناقشة قانون البنك المركزي كانت الأكبر، حيث مع حديث النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وتأكيده علي أن هذا القانون من شأنه رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، مطالبًا بزيادة تفعيل الشمول المالي.





وهنا عقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بتأكيدة استضافة مصر أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي والذي انعقد شهر سبتمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، مضيفًا : أتمني أن نري تحقيق الشمول المالي علي أرض الواقع، فهو أحد وسائل تنشيط الأقتصاد".





الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقوله إن البرلمان لم يفوت فرصة إلا وشدد علي أهمية تطبيق الشمول المالي، لكن علينا أيضا ضبط المنظومة بالكيفية التي تناسبنا لأن "القماشة" في جميع الدول ليست واحدة.





البنك المركزي وقلب إدارة الإقتصاد

وعاد للتعقيب رئيس مجلس النواب مؤكدا أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة.وقال: إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري .





وأضاف: أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي .. مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.





ودعا عبد العال إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم فى تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع، وشدد رئيس المجلس علي ضرورة التسهيل على المستثمرين باختصار الوقت والجهد من أجل دفع عجلة الاستثمار والانتاج ، وقال: إننا لسنا فى مجتمع رفاهية ووفرة مالية، وكنا نتمني وجود فوائض مالية يتم ضخها وقت الأزمة.





أموال البنك المركزي الخاصة

ومع استفار النائب محمد الغول حول نص المادة (5) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى تنص على أن تُعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة، حيث قال الغول: "معلوماتى إن أموال البنك عامة"، ليؤكد عبد العال أن أموال البنك المركزى هى أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام، موجها حديثه للنائب محمد الغول: "لا تخلط بين قانون العقوبات والقوانين الاقتصادية، لأن أموال البنوك اقتصاديا هى أموال خاصة تتمتع بحماية المال العام"، وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى: "أموال البنك المركزى هى أموال البنوك التى هى أموال المودعين فى الأساس".





الأقتصاد الرسمي

وتطرق بحديثه أيضا إلي أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي تصل إلي أرقام فلكية تقدر بـ60%، وهذا أمر غير مقبول، لابد وأن يندمج في الأقتصاد الرسمي ، مشددا علي أهمية سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية، قائلًا : " نريد أن نطلق الأقتصاد غير الرسمي من العمل في الخفاء إلي الظهور، فهناك من يعمل حتي الساعه 12 ولا نعرف عنه شيء".





كما تطرق أيضا إلي أن البنوك المركزية تنال نصيبها من الهجوم فى العالم كله، قائلا: "البنوك المركزية تُهاجم فى العالم كله، وعلى حسب متابعتى لا يوجد هجوم على البنك المركزى المصرى، مفيش عندنا هجوم على البنك المركزى"، لافتا إلى أن البعض قد يُخطئ ويقصر اختصاصات البنك المركزى على السياسات النقدية فقط إلا أن دوره أبعد من ذلك.





طارق عامر الصعيدي والكريم

وجراء النقاش ومطالبة البعض بإنهاء الجلسة بسبب الفطار ليعقب عبد العال بقوله:" الفطار علي حساب محافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم.. وهو اللي هيدفع الفلوس... علي فكرة طارق عامر رجل صعيدى .. وكريم".





عبد العال والطوارئ

وعقب إعلان حالة الطوارىء على البلاد لمدة 3 شهور، قال عبد العال أن هذا القرارلمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.وتابع رئيس البرلمان قائلا: "العالم كله يعيش فى حالة طوارىء صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارىء، ولحسن الحظ الطوارىء معلنة لدينا، لكن لا أحد يشاهد أو يشعر بها، لأنها تقدر بقدرها، وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب".





العاشر من رمضان والملحمة التاريخية

وتطرق أيضا التهنئة للشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، التى توافق اليوم الأحد، موجها التحية للقوات المسلحة، مؤكدا أنه فى هذا اليوم سطرت قواتنا المسلحة ملحمة من ملاحم التاريخ المصرى بعبور خط بارليف، عبور هذا الخط يدرس الآن فى كل المعاهد العسكرية، فهو نصر تاريخى".





عبد العال والمواقف السياسية

خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، قال عبد العال نحن الآن علينا أن نتضامن لا فرق بين غنى وفقير، لافتا إلى أن رجال الأعمال ساهموا بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق رعاية الأسر المحتاجة اجتماعيا، مضيفا لا يجب التوظيف السياسى عند الأزمةوقال أنتمى لمحافظة هى بشهادة جهاز التعبئة والإحصاء أفقر محافظة وجميع النواب جاءوا من دوائر تعانى، مضيفا يجب أن نوزع المعاناة على بعض. قائلا:"كلنا فقراء".





وأوضح نحن نتضامن مع بعضنا فى وقت الأزمات، لافتا إلى أنه فى سنة 67 ساهم الجميع فى المجهود الحربى، وكلنا نتذكر مساهمة أم كلثوم فى المجهود الحربى وتوفيق الحكيم والعمال، والبلاد تمر بظرف معين، يتطلب وفرة مالية لمواجهته.





كلنا فقراء

تابع عبد العال معلقًا علي أحد النواب الذي قال "الناس فقراء"، بتأكيده : إحنا كلنا فقراء وأنا أنتمي إلي أفقر محافظة علي مستوي الجمهورية، فلا داعي لتسجيل مواقف سياسية علي حساب المصلحة العامة".





الحساب الختامي ومواجهة الروتين الإداري

خلال مناقشة الحساب الختامي طالب عبد العال وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لتفعيل الإدارة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين الوزارات، لاسيما وأن كافة دول العالم تتجه لذلك لاسيما بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلا: "إننا أمام فرصة ذهبية للقضاء على الروتين الإداري، وتحويل الأزمة إلى فرصة".





وقال عبد العال، إنه يجب أن نحول المحنة إلى فرصة، خاصة أن لدينا بنية أساسية فى المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، والتخلص من الروتين الإداري، وعلى الحكومة استغلال ذلك.





موازنة مالية قوية

كما طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الحكومة، ببذل المزيد من الجهد لإطلاق موازنة مالية قوية تعتمد في المقام الأول على الزراعة والصناعة، لفت عبد العال، إلى أن الزراعة والصناعة هما قدمان تقوم عليهما الدول، وأن تحقيق موازنة قوية في مصر يعتمد في المقام الأول على أن تكون بلدا زراعيا، وأن تولي الصناعة الأولوية.





وأكد على ضرورة تحرير الصناعة الوطنية من كافة القيود الروتينية والتشابكات والبيروقراطية بين الهيئات والوزارات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة والاعتماد عليهما بشكل رئيسى فى موارد الدولة، قائلا: "الصناعة والزراعة هى أعمدة الاقتصاد".





كمامات كورونا

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه رغم قيام القوات المسلحة بتوزيع كمامات مجانا علي المواطنين بمرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية، إلا أن هناك مشكلة في الثقافة، مضيفًا : "نجد في البنوك رغم توزيعها كمامات علي العملاء أن المواطن يأخذ الكمامة ويضعها في يده"،تعقيبا علي مطالبه النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بتوزيع 10 كمامات لكل مواطن علي بطاقات التموين.





وقال : "للأسف المشكلة ليست في توزيع الكمامات إنما في الثقافة، حتي بعض النواب لا يلتزمون بإرتداء الكمامات، في حين أنهم من المفترض أن يكونوا نموذج، المشكلة الحقيقة في الثقافة التي تحتاج إلي تغيير"،وتابع عبد العال، " الحكومة أدارات أزمة فيروس كورونا بشكل جيد، ولا ننسي الدور الذي لعبته القوات المسلحة بتقديم الدعم المادي ووجهت كافة الامكانيات لمواجهة هذه الأزمة، كما أنها قامت بتوفير المواد الغذائية وانتجت الكمامات وبوابات التعقيم وتعمل بكل كفاءه ليس فقط في مواجهة كورونا".





القوات المسلحة لا تفرق بين أبناء مصر

وجه الدكتور على بعد العال رئيس مجلس النواب العزاء للنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل فى وفاة ابن خاله فى الحادث الإرهابى الخسيس ببئر العبد قائلا:اان الفقيد نموذج ان القوات المسلحة لا تفرق بين أبناء مصر فالجميع يلبى نداء الوطن ويضحى بحياته من أجل الدفاع عن الوطن بدون أى تفرقة.





ملف العالقين

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إهتمام القيادة السياسية بعودة العالقيين المصريين من الخارج، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" عالميا، وتضامن الحكومة والبرلمان في هذا الملف، قائلا :إن المسألة ليست بهذه السهولة، لاسيما وأن المجالات الجوية مغلقة وهناك أيضا مسألة أماكن العزل، قائلًا : الجميع مهتهم بهذه المسألة سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان.





معاشات الشرطة

وخلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والتوافق على أن يكون الكفاءة معيار المد لرتب العقيد والعميد واللواء، أكد عبد العال أن جميع هذه الإجراءات تتم تحت رقابة القضاء، وأن ملف المعاشات للشرطة سيتم الوصول له لحل مع وزير المالية.