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رياضة

طه إسماعيل: الجماهير لا تحب حسام البدري.. ولم أكن مقتنعا بـ علي معلول لكنه أبهرني

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي ونجم الأحمر السابق، أن حسام البدري المدير الفني الحالي لمنتخب مصر غير محبوب من قبل جماهير القلعة الحمراء.

وقال إسماعيل في تصريحات لـ"أون تايم سبورت": "عودته للأهلي من جديد في أي منصب مستحيلة،".

وأكمل: "مواقف البدري هي السبب في عدم حب جماهير الأهلي له رغم انه حقق نتائج جيدة مع الفريق في السابق ولكنه افتقد الكاريزما".

وبخصوص انتقاده للتعاقد مع الدولي التونسي على معلول منذ 4 سنوات قال: "كنت أقصد وقتها أن يستفيد الأهلي بمهاجمين ولاعبين اجانب في الشق الهجومي بدلًا من الاستعانة بظهير أيسر أجنبي".

وتابع: "أداء اللاعب أبهرني مستواه الذي يقدمه مع الأهلي أبهر الجميع".
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