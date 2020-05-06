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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:05 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم مايو6 مايو، وفقا لعلم الأرقام.


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شخصية اليوم في علم الأرقام:

 تمتع بحيوية كبيرة وبروح حماسية قوية. تصادفك الفرص وتُوفّق في تولي مركز مهني جديد ، فتجد نفسك مزاحمًا للأقوياء، لكنّك تنجح في التغلب على العراقيل

إذا كنت مولودا في يوم 6 مايو:

ضاعف نشاطك الرياضي حتى لو في فصل الشتاء الذي قد تجبرك ظروفه المناخية على التقليل منها..

نصيحة:

تجنب المغامرة والمخاطرة وكن حذرا القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك وينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب.

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