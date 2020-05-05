رجائي عطية : لن أغض البصر عن سرقة المال العام في نقابة المحامين

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه حينما يري تعديا علي المال العام، أو سرقته، أو اختلاسه، أو الاستيلاء عليه، أو تسهيل ذلك، لن يغض البصر، لأنه مسئول عن حفظ أموال نقابة المحامين، التي هي أموال عامة بحكم القانون.









وأكد رجائي عطية ، أن موقع النقابة الالكترونى تم إنشاؤه لاطلاع أعضاء الجمعية العمومية أولًا بأول علي ما يجري، موضحًا أنه إذا ما قُدم بلاغ يجب أن يعلم المحامون من خلال موقعهم بتقديم هذا البلاغ.









وأضاف نقيب المحامين، لـ صدى البلد أن البلاغ الذي قدمه بشأن الاستيلاء علي 500 ألف جنيه، في نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، وتجاوز 300 ألف جنيه في نقابة جنوب القاهرة الفرعية، نشر مختصرًا ولم أذكر فيه أسماء مع أن الأسماء معروفة تماما، ولم أفصل في بيان الجرائم مع أنها مفصلة أيضًا ومعلومة ومقدم مستنداتها، وأن الجمعية العمومية من حقها أن تعرف هذا.







