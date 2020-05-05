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ثقافة

مؤسسة بن راشد للمعرفة توفر 210 ملخصات رقمية لأهم الكتب العالمية.. تفاصيل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:00 م
جمال بن حويرب
جمال بن حويرب
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طارق موسى

خصّص مركز المعرفة الرقمي، التابع  لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قسمًا خاصًا لملخصات مبادرة «كتاب في دقائق»، التي أطلقتها المؤسَّسة منذ أكثر من ست سنوات، بهدف تقديم ملخصات لأهم وأشهر الكتب العالمية باللغة العربية، وضمها في باقة واحدة، لتحفيز مفهوم القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وتزويدهم بكل ما هو جديد من إصدارات عالمية.

ويتيح القسم الخاص بـ«كتاب في دقائق» الفرصة لزوّار مركز المعرفة الرقمي، للاطلاع على ما يقرب من 210 ملخصات سريعة ومتنوعة لأشهر الكتب في شتى المجالات، بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها المؤسَّسة تحت عنوان: «استثمر وقتك بالمعرفة»، حيث يمكن قراءة الملخصات الرقمية، وتحميلها مجانًا من خلال موقع المركز:

https:/‏‏‏/‏‏‏www.mbrf.ae/‏‏‏ar/‏‏‏#knowledge-hub

وتتنوَّع مجالات الكتب التي يوفِّرها قسم «كتاب في دقائق»، لتشمل كلًا من: التعليم، الصحة، البيئة، استشراف المستقبل، تربية الأبناء، القيادة الإدارية والنجاح الإداري، النجاح الشخصي، حياة الشيخ زايد، الفنون، الذكاء الاصطناعي، التنمية الذاتية، والسعادة والتسامح وغيرها.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أنَّ مبادرة «كتاب في دقائق» استطاعت على مدار السنوات السابقة تلبية اهتمامات القرّاء والاستحواذ على إعجابهم، عبر إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الإصدارات الأكثر رواجًا على مستوى العالم بشكل مختصر ومفيد.

و شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبَل الجمهور لاقتناء نسخ من ملخصاتها أو قراءتها من خلال «مركز المعرفة الرقمي». وأوضح أن مبادرة «كتاب في دقائق» تسهم في تحقيق أهداف المؤسَّسة الاستراتيجية، المتمثلة في نشر ثقافة القراءة وتعزيزها بين مختلف فئات المجتمع.

وحثَّ جميع أفراد الجمهور على الاستفادة من الأوقات التي يقضونها الآن في منازلهم، والاطلاع على أهم وأفضل الكتب التي توفرها رقميًا ملخصات «كتاب في دقائق». وتركِّز ملخصات «كتاب في دقائق» في موضوعاتها، على فئات طلاب الجامعات والدراسات العليا، والموظفين بالمؤسَّسات والشركات، ومديري المؤسَّسات والشركات.

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