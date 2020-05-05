الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من جمعية رسالة يتهم فيها صفحة بنشر أخبار غير صحيحة

تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من جمعية "رسالة" ضد صفحة شخصية تتهمها بنشر أخبار غير صحيحة عن الجمعية.





وتبحث اللجنة خلال اجتماعها المقبل الشكوى للتحقيق فيها وإصدار توصيات بشأنها.





من جانب آخر ناقشت لجنة الشكاوى في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة جمال شوقي، شكوى مقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع القاهرة 24 .





وقررت فتح تحقيق في الشكوى واستدعاء الممثل القانوني للموقع في جلسة الأحد المقبل بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة.





كما ناقشت اللجنة 7 شكاوى أخرى من الجمهور عبر منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء متنوعة وبعضها عن المواد المعروضة على الشاشات في رمضان.