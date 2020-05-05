تعليم الوادى الجديد: استلام المشروع البحثي دون مصروفات 9 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، إجراءات استلام المشروع البحثي، وتشكيل لجان للإشراف على عملية تسليم المشروعات بكل مدرسة مع عدم ربط تسليم المشروعات بآية مصروفات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح محمد ميرغنى، فى بيان له، أن عملية تقدير المشروعات البحثية للصف الثالث الإعدادى من خلال لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح صلاح،أن إجراءات الاستلام تبدأ يوم 9 مايو حتى 16 مايو 2020، ولا يجوز ربط تسليم المشروعات البحثية الورقية بأية مصروفات، مع تشكيل لجنة للإشراف على عملية تسليم المشروعات البحثية بمعرفة مديري المراحل التعليمية "ابتدائي وإعدادي والثانوي والتربية الخاصة والرسمي لغات والمدارس الخاصة،وتشكيل لجنة بكل مدرسة تتولى استلام المشروعات البحثية الورقية، والتأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي كود الطالب، على المشروع البحثي، تسليم الطالب ما يفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة.

ولفت صلاح، إلى أنه تم إعداد كشوف استلام بأسماء الطلاب لكل صف دراسي تشمل" اسم الطالب والصف واسم المشروع ونوع المشروع إذا كان ورقي أو إلكتروني وعداد المشروع إذا كان فردي أو جماعي، ويكلف مدير الإدارة التعليمية مديري المراحل التعليمية بإعداد فرق خماسية من المعلمين للمواد الدراسية اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية للذهاب لمدارس غير مدارسهم لتنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية داخل المدارس.

وأشار صلاح، إلى أن معايير تقدير المشروع تتمثل في (اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات... إلخ)، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي اجتياز أو عدم اجتياز)، إعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والإلكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الأصلية، كما أن تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وذلك لكافة المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية، على أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الإلكترونية.

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وأضاف صلاح، أن هناك لجانا ستتولى التقدير بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من إعدادهم مع تعليق إعلان نتائجهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحتفظ كل مدرسة بالمشروعات البحثية للطلاب باعتبارها أوراقًا امتحانية رسمية مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.

تابع صلاح قائلاُ: إنه بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، يجرى تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية، أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة، مع الالتزام بقيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير، وكذا نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي.

وقال صلاح، إن المواد التي لا تضاف للمجموع سيتولى المعلم بتقديرها للطالب عن الفترة التي قضاها حتى 15 مارس 2020م، أما بالنسبة لإعلان النتائج بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي تعلن نتيجة العام الدراسية، أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية، وبالنسبة للشهادة الإعدادية تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من أعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ.