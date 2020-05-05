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محافظات

صرف 200 ألف جنيه لحالات الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:24 م
الشيخ رمضان يوسف
الشيخ رمضان يوسف مدير الدعوه بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

خصصت وزارة الأوقاف، اعتمادات مالية، تقدر بـ 200 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة ولأصحاب الأمراض المزمنة والمطلقات والأرامل وللأسر الأكثر احتياجا، في محافظة الوادي الجديد، لتكون في صورة دعم لهذه الأسر بمناسبة شهر رمضان المبارك.


صرح بذلك، الشيخ رمضان يوسف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد، فى بيان له، أن أعمال الصرف للحالات المستحقة ستجري من خلال منافذ الصرف المحددة سواء بالبنوك أو من مكاتب البريد.


 أوضح أن الاعتمادات موزعة على فئتين، الأولى تقدر بمبلغ 150 ألف جنيه للحالات أصحاب الأمراض المزمنة والمطلقات والأرامل، وبقية الاعتمادات المالية، والتي تقدر بحوالي 50 ألف جنيه، مقدمة للعمالة غير المنتظمة والأسر الأشد احتياجا، وأن عمليات الصرف بدأت بالفعل للتيسير على المستحقين خلال الشهر الكريم.


 وفى سياق متصل وزعت مديرية الأوقاف بالمحافظة، أمس الإثنين، مبلغ 50 ألف جنيه، على الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا، والمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وأصحاب العمالة غير المنتظمة، وأصحاب الأمراض المزمنة، ممن تقوم المديرية بالصرف لهم شهريا.


 وأكد الشيخ رمضان أنه التوزيع على 100 أسرة، لكل أسرة  مبلغ 500 جنيه، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار مجابهة الوزارة لفيروس كورونا المستجد والمتضررين.


 وأوضح رمضان، أنه جرى الدفع إلكترونيا للمستحقين والصرف ببطاقة الرقم القومي للشخص نفسه من مكاتب البريد المنتشرة في دائرة المحافظة، لافتا إلى إجراء البحوث بناء على تعليمات دكتور سعد شاهين مدير عام الأوقاف بالوادى الجديد لإدارة البر للمستحقين وقد جرى التوجيه بالتركيز على أصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة.

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