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محافظات

ضبط محل بقالة يبيع الأرز الصيني واللحوم المتحللة فى بور فؤاد.. صور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:15 م
ضبط بقالة ببورفؤاد
ضبط بقالة ببورفؤاد تبيع الأرز الصيني واللحوم المحللة
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كتب محمد الغزاوى
شنت مديرية التموين والتجارة  الداخلية ببورسعيد اليوم حملة  بتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  لضبط الأسواق والتحقق من شكاوى وبلاغات المواطنين واتخاذ. كافة الإجراءات الحازمه ضد من تسول له نفسه استغلال الأزمة الراهنة.   


 وقال مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد انه بناءً عن بلاغات وشكاوى المواطنين عن طريق الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمديرية، والخط الساخن تم التحرك السريع اليوم للتحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة .

وأكمل الخصر  أن الحملة أسفرت عن ضبط ٣ طن رز صيني بدون فواتير أو بيانات دالة على مصدرة ،وعدد ٣٦٠ زجاجه خل مجهول المصدر، و٤٠ كيلو لحمه وكبده في حاله تحلل وغير صالحه للاستخدام،  وغير مطابق للاشتراطات الصحية مما يسبب خطر علي صحة المواطنين .


وأضاف وكيل مديرية التموين  أنه تم تحرير المحضر على الفور، 885 جنح بورفؤاد اول وتم التحفظ على المضبوطات للفحص وجاري العرض على النيابة .


 وأعرب" الخضر"  عن امتنانه لفريق التحرك السريع لمديرية التموين وقسم شرطة مباحث التموين  بقيادة المقدم حسام رمضان رئيس قسم شرطة مباحث التموين، أن الحملة تشكلت من أكبر مفتشي التموين  والتحرك  السريع لضبط الأسواق بقيادة خالد فهمي، ابراهيم الدهري، محمد السعدني، محمد عوض، ياسر جمعه.
ضبط محل بقالة يبيع الأرز الصيني واللحوم المتحللة فى بور فؤاد.. صور
ضبط محل بقالة يبيع الأرز الصيني واللحوم المتحللة فى بور فؤاد.. صور
ضبط محل بقالة يبيع الأرز الصيني واللحوم المتحللة فى بور فؤاد.. صور
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