ضبط محل بقالة يبيع الأرز الصيني واللحوم المتحللة فى بور فؤاد.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد اليوم حملة بتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لضبط الأسواق والتحقق من شكاوى وبلاغات المواطنين واتخاذ. كافة الإجراءات الحازمه ضد من تسول له نفسه استغلال الأزمة الراهنة.









وقال مجدي الخضر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد انه بناءً عن بلاغات وشكاوى المواطنين عن طريق الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمديرية، والخط الساخن تم التحرك السريع اليوم للتحقق من الشكاوى والبلاغات المقدمة .





وأكمل الخصر أن الحملة أسفرت عن ضبط ٣ طن رز صيني بدون فواتير أو بيانات دالة على مصدرة ،وعدد ٣٦٠ زجاجه خل مجهول المصدر، و٤٠ كيلو لحمه وكبده في حاله تحلل وغير صالحه للاستخدام، وغير مطابق للاشتراطات الصحية مما يسبب خطر علي صحة المواطنين .









وأضاف وكيل مديرية التموين أنه تم تحرير المحضر على الفور، 885 جنح بورفؤاد اول وتم التحفظ على المضبوطات للفحص وجاري العرض على النيابة .







