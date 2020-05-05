AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل إدراكها المقلب.. فيفي عبده: رامز جلال يا نهار أسود.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:18 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

وقعت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، والمذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم.

وقبل معرفتها أنها ضحية المقلب، وبمجرد عرض صورة رامز جلال، عليها علقت: "يا نهار أسود ومنيل، ومش بيافور غير معايا انا الصراحة".

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "إم بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي

ياسمين رئيس ضحية رامز مجنون رسمي.. الحلقة السادسة

قبل معرفة المقلب .. حمدي الميرغني: رامز جلال فنان مجنون

صراخ مستمر.. بدرية طلبة: آه يا قلبي بخاف يا رامز.. فيديو

بدرية طلبة تسقط في فخ رامز جلال وتنهي الحلقة بـ زغرودة.. شاهد

ترشيحاتنا

نقل 5 مصابين بفيروس كورونا في السويس إلى مستشفى العزل

بعد وصيته .. علي جمعة: ملك مصر حضر دفن سيدنا يعقوب في الخليل

لا يهاجم الرئتين فقط.. كشف جديد عن فيروس كورونا

قبل إدراكها المقلب.. فيفي عبده: رامز جلال يا نهار أسود.. فيديو

قنبلة كارتيرون .. 3 مؤشرات تحسم انتقال وليد أزارو إلى الزمالك

رمضان جانا.. أغنية أنقذت عبد المطلب من الإفلاس رغم بلوغ تكلفة إنتاجها 20 جنيها فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. مشروب سحري لإذابة الدهون

بطن مكشوف.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل