4 مطالب لنائب مستقبل وطن ببورسعيد لحماية أبناء بور فؤاد من مخاطر كورونا

طالب الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب لحزب مستقبل وطن عن محافظة بورسعيد ، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي سلامة المواطنين من مستخدمي مرفق المعديات وكذلك جميع العاملين في هذا المرفق الحيوي .









وطالب "محمود حسين" بتركيب بوابات تعقيم للافراد علي مداخل المعديات في كلًا من مرسي بورسعيد ومرسي بورفؤاد أسوة ببوابات التعقيم التي تم استخدامها علي مداخل بعض المصالح والهيئات الحكومية ، وكذلك وضع أنظمة دخول للمشاه تضمن مرورهم على بوابات التعقيم فبل استقلالهم المعدية ، ووضع علامات لتنظيم وقوف الأفراد داخل المعديات لضمان عملية التباعد الإجتماعي.





كما طالب "حسين" بوضع علامات على الكراسي لحث المواطنين على ترك كراسي فارغة بينهم لضمان الإلتزام بالتباعد الإجتماعي أثناء الجلوس ، وكذلك توفير منفذ تابع للهيئة لبيع الكمامات والمطهرات بأسعار مخفضه قريب من المعدية.



