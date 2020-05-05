AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

166 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ فيروس كورونا في المغرب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:06 م
166 إصابة جديدة وحالتا
166 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في المغرب
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 166 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5219 حالة.


وسجلت الوزارة حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 181 حالة.


وتم تسجيل 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافاة إلى 1838 حالة.


وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال 3 ساعات.. المغرب تسجل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا

125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

المغرب يسجل 3 وفيات و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 163 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ كورونا

تسجيل 122 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا بالمغرب

بدون وفيات.. المغرب يسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

لا يهاجم الرئتين فقط.. كشف جديد عن فيروس كورونا

أكثر من 1000 إصابة جديدة و236 وفاة بـ كورونا في إيطاليا

نقل 5 مصابين بفيروس كورونا في السويس إلى مستشفى العزل

إصابة عنصر خطر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بطريق إسكندرية الصحراوي

طه إسماعيل: حسام حسن أفضل من البدري.. وتدريبه لـ الأهلي صعب

رمضان جانا.. أغنية أنقذت عبد المطلب من الإفلاس رغم بلوغ تكلفة إنتاجها 20 جنيها فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. مشروب سحري لإذابة الدهون

بطن مكشوف.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بصور مثيرة

ما تأثير فيروس كورونا على صحة الأمعاء؟.. تفاصيل