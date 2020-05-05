166 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ فيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 166 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.









وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5219 حالة.









وسجلت الوزارة حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 181 حالة.









وتم تسجيل 185 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافاة إلى 1838 حالة.









وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.