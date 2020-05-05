تهشم سيارتين "ملاكي" في حادث تصادم أمام مدارس بورسعيد الدولية.. فيديو

شهد شارع محمد علي أمام مدارس بورسعيد الدولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ، قبل أذان المغرب بساعات قليلة.









وينشر " صدى البلد" فيديو وصورا من موقع الحادث ، وظهرت السيارتان في حالة تهشم كامل لواجهتيهما بشكل مروع ، مما يوضح قوة التصادم الذي وقع بين السيارتين .









وبمجرد وقوع الحادث أسرع المواطنون في الشارع لتقديم المساعدة لقائدي السيارتين ، ورجح أهالي بورسعيد أن سبب الحادث يعود إلي السرعة في القيادة.









ومن جانبه أكد مصدر من الصحة ببورسعيد عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في الحادث .







