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حوادث

تهشم سيارتين "ملاكي" في حادث تصادم أمام مدارس بورسعيد الدولية.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:23 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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كتب محمد الغزاوى
شهد شارع محمد علي أمام مدارس بورسعيد الدولية وقوع  حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ، قبل أذان المغرب بساعات قليلة.


وينشر " صدى البلد" فيديو وصورا من موقع الحادث ، وظهرت السيارتان في حالة تهشم كامل لواجهتيهما بشكل مروع ، مما يوضح قوة التصادم الذي وقع بين السيارتين .


وبمجرد وقوع الحادث أسرع المواطنون في الشارع لتقديم المساعدة لقائدي السيارتين ، ورجح أهالي بورسعيد أن سبب الحادث يعود إلي السرعة في  القيادة.


ومن جانبه أكد مصدر من الصحة ببورسعيد عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في الحادث .


جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تشهد المنطقة المواجهة لمدارس بورسعيد الدولية بشارع محمد علي وقوع حوادث تصادم.
تهشم سيارتين "ملاكي" في حادث تصادم أمام مدارس بورسعيد الدولية.. فيديو
تهشم سيارتين "ملاكي" في حادث تصادم أمام مدارس بورسعيد الدولية.. فيديو
تهشم سيارتين "ملاكي" في حادث تصادم أمام مدارس بورسعيد الدولية.. فيديو
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