اختبار .. الكشف عن سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

زعم محلل استرالي أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اختفي عن الأنظار عمدا، من أجل اختبار كيف ستتصرف النخبة في بيونج يانج في حال تراجع قوته وضعفه. وأعرب المحلل الاسترالي عن توقعاته بأن الخطوة القادمة ستكون مؤلمة لكل أولئك الذين حاولوا أن يحلوا محله في وقت غيابه.









وقال الصحفي الأسترالي جيمس مورو، إن الشائعات الخاصة بوفاة كيم يونغ أون، قد تم تسريبها عمدا منذ البداية، وبعدها بدأ كيم يراقب عن بعد كيف ستسير الأمور لدى النخبة الحاكمة في كوريا الشمالية، وبمعنى آخر، لقد حاول زعيم كوريا الشمالية أن يعرف من سيحاول أن يكتسب المزيد من القوة على حسابه في حال حدث له شيء ما، وأعرب مورو عن توقعه بأن يقوم كيم يونغ أون بسلسلة من عمليات التطهير في حزب العمال بكوريا الشمالية خلال الفترة القادمة.









وكان اختفاء زعيم كوريا الشمالية البالغ من العمر 36 عاما منذ منتصف شهر أبريل، تسبب في انتشار شائعات حول مصيره ما بين إجراء عملية جراحية خطيرة في القلب، ووفاته.



