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فن

رمضان زمان.. "الخاطبة" من أبرز فوازير رمضان التي قدمتها الفنانة نيللي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:15 م
نيللي
نيللي
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عمر صبحي
قدمت الفنانة نيللي  فوازير "رمضان " لسنوات طويلة مع المخرج فهمي عبد الحميد والمؤلف صلاح جاهين ، وفي عام 1981 عرض فوازير "الخاطبة" ، من خلال السطور التالية تعرف على سبب نجاح فوازير الخاطبة. 

فوازير الخاطبة للفنانة نيللي  تعرض  في  عدد من الحلقات المختلفة و مدة الحلقه "15 دقيقة" ، و في كل حلقة تستعرض وظيفة  رجل مختلفة  ودور الخاطبة هنا  تعرض طبيعة المهنة  و مميزاتها علي الفتاة التي تريد الزواج ، وعلي الجمهور معرفة الوظيفة أو المهنة .

طاقم عمل فوازير "الخاطبة" 
شارك في فوازير "الخاطبة" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنانة نيللي والفنان عهدي صادق ووليد توفيق وعبد الهادي و احمد السنباطي وفاطمة وجدي .

الوظائف التي قدمتها نيللي من خلال فوازير "الخاطبة" 
قدمت نيللي الكثير من الوظائف في فوازير "الخاطبة" من أبرزهم النجار، شرطي المرور، لاعب الكرة ، مأمور الضرائب ، المهندس ، المطرب وغيرهم من المهن .

يذكر أن قدمت الفنانة نيللي المثير من فوازير رمضان من أبرزهم  فوازير عالم ورق و عروستي و لعبة الدنيا و زي النهارده وغيرهم .
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