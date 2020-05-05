رمضان زمان.. "الخاطبة" من أبرز فوازير رمضان التي قدمتها الفنانة نيللي

قدمت الفنانة نيللي فوازير "رمضان " لسنوات طويلة مع المخرج فهمي عبد الحميد والمؤلف صلاح جاهين ، وفي عام 1981 عرض فوازير "الخاطبة" ، من خلال السطور التالية تعرف على سبب نجاح فوازير الخاطبة.





فوازير الخاطبة للفنانة نيللي تعرض في عدد من الحلقات المختلفة و مدة الحلقه "15 دقيقة" ، و في كل حلقة تستعرض وظيفة رجل مختلفة ودور الخاطبة هنا تعرض طبيعة المهنة و مميزاتها علي الفتاة التي تريد الزواج ، وعلي الجمهور معرفة الوظيفة أو المهنة .





طاقم عمل فوازير "الخاطبة"

شارك في فوازير "الخاطبة" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنانة نيللي والفنان عهدي صادق ووليد توفيق وعبد الهادي و احمد السنباطي وفاطمة وجدي .





الوظائف التي قدمتها نيللي من خلال فوازير "الخاطبة"

قدمت نيللي الكثير من الوظائف في فوازير "الخاطبة" من أبرزهم النجار، شرطي المرور، لاعب الكرة ، مأمور الضرائب ، المهندس ، المطرب وغيرهم من المهن .





يذكر أن قدمت الفنانة نيللي المثير من فوازير رمضان من أبرزهم فوازير عالم ورق و عروستي و لعبة الدنيا و زي النهارده وغيرهم .