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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بعمل قروض ميسرة لتجار التجزئة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، من البنك المركزي، ضرورة عمل قروض مسيرة لتجارة التجزئة، بسبب الظروف القهرية والضرر الواقع عليهم جراء أزمة فيروس كورونا.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تجار التجزئة يعانون بشدة وأعمالهم توقفت بسبب فيروس كورونا وتداعياته، مشيرًا إلى ان الضرر لا يقع فقط على تجار التجزئة بل عل صناعات كثيرة مرتبطة بهم.

وأوضح ضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن أي صناعة في العال يرتبط بها العديد من الصناعات الأخرى، وأي توقف لواحدة من تلك الصناعات يؤدي إلى توقف  غيرها من الصناعات الأخرى.

وناشد عضو مجلس االنواب الحكومة بضرورة بضرورة عمل قروض ميسرة لتجار التجزئة وفوائد بسيطة، حتى تتمكن تلك الصناعات من تمالك نفسها مرة أخرى.

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