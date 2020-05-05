إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك برشيد

أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بتوك توك بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية برج مغيزل وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية المختصة بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مستشفى رشيد العام باستقبال6 مصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك بالطريق الدولى الساحلى أمام قرية برج مغيزل.





وأسفر الحادث عن إصابة كل من: السيد محمد أبو عاصي ٤٥ سنة قرية المحضر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هيثم عرفات محمد أبو عاصى ٢٥ سنه قرية المحضر مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر.





كما تسبب الحادث فى إصابة عرفات محمد ابو عاصى ٤٥ سنة قرية المحضر مصاب بكدمة شديدة بالرأس وجروح متعددة وسحجات بفروة الرأس ، وراضى حجازى المغربي ٤٢ سنة مطوبس مصاب بجروح متعددة بالجسم وكدمات بالرأس و كدمة شديدة بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج،و محمد محمد جروان ١٥ سنة مطوبس مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالركبة،و شيماء محمد جروان ٢٠ سنة مطوبس، مصابة بكسور متفرقة ومتعددة بالجسم ونزيف داخلى واضطراب بدرجة الوعى وارتجاج بالمخ.



