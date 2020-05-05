حبس المتهمين بقتل تاجر وإلقاء جثته في النيل بالقناطر الخيرية

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل تاجر وإلقاء جثته في نهر النيل بسبب الخلافات المالية، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.





وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية وموثوقه بالحبال في نهر النيل بدائرة المركز.





تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية وبالفحص والتحري بمواصفات الجثة المعثور عليها أن الجثة لشخص يدعى "ف ا" 55 سنة مقيم قطور محافظة الغربية وأن زوجته تعرفت عليه بعد انتشال قوات الإنقاذ النهري لجثتة من نهر النيل.





وبالفحص تبين من تحريات المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين بينهما سيدتان لوجود خلافات مالية مع المجني عليه فاستدرجوه وقتلوه وألقوا جثته بنهر النيل بالقناطر الخيرية لإخفاء جريمتهم.





وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط المتهمين الأربعة وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بسب خلافات مالية بينهما وقتلوه وألقوا جثتة بنهر النيل بعد توثيقه بالحبل.