جامعة القاهرة توضح قواعد وآليات الأبحاث.. طلاب في سنوات النقل يمتحنون بعد انتهاء تعليق الدراسة.. بيان كيفية يتخرج طالب وهو في البكالوريوس بغير امتحانات

الطالب الراسب في مادة من السنوات السابقة يمتحن بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة

يتخرج الطالب بمرحلة البكالوريوس في حالة إذا كان غير مسجل بمواد في المستوى الرابع

تسليم الأبحاث من الطلاب للتقيم يكون بعد عيد الفطر المبارك









بعد اعتمد مجلس جامعة القاهرة، عناوين الموضوعات البحثية المرسلة من الكليات بعد مراجعتها من المجالس واللجان الجامعية، والتي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، تعرفة عدد من الكليات عن بعض القواعد وآليات التي تخص الطلاب الباقين الإعادة وبرامج الساعات المعتمدة، نستعرض موقفهم من خلال التقرير التالي.









قالت الدكتور إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن الطالب الراسب في مادة من السنوات السابقة، سوف يمتحن بالنظام التقليدي، بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة.





وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن نظام الامتحان التقليدي لطلاب الإعادة والباقون سيطبق سواء على طلاب النظام الفصلين أو برامج الساعات المعتمدة، موضحة أن ذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات.





وأشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن الهدف من امتحان الطلاب الباقين للإعادة يهدف إلى أن يكون الطالب تم تقييمه مثل زملائه السابقين.





ومن جانبه، أكد الدكتور هاني الحسيني الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، أن الكلية أوضحت القرار الخاص بطلاب برامج الساعات المعتمدة، على أن تكون مقررات المستوى الرابع فقط هي بنظام الامتحانات التقليدية وتقام بعد وقف تعليق الدراسة.





وأضاف الحسيني، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الطالب إذا كان مسجلا في مقررات من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث، سوف يؤدي الامتحان بطريقة البحث.





وأشار الأستاذ بكلية العلوم، إلى أنه في حال انتهى الطالب من امتحانات المستوى الرابع، ومتبقى له مواد من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث، فإنه سوف يمتحن فيهم بطريقة البحث، ويتخرج إذا كان ليس مسجل بمقررات في المستوى الرابع.





وفي نفس السياق، قالت الدكتور إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن الكلية أرسلت جميع موضوعات الرسائل البحثية، التي يقيم فيها الطلاب للجامعة، لافتة إلى أن إعلانها للطلاب سيكون يوم الخميس المقبل.





وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الكلية ستقوم أيضا بنشر قواعد وآليات الأبحاث يوم الخميس، لافتة إلى أنه بعد هذا اليوم يبدأ الطلاب في إعداد البحث.





وأشارت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن من المفترض إعلان جدول تسليم الأبحاث وطرق التسليم الفترة القادمة، مرجحة أنه سيكون بعد عيد الفطر المبارك، وذلك لإعطاء فرصة للطلاب تسليم الأبحاث.





يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر أن يكون الإعلان عن الموضوعات البحثية في الكليات يوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري.





وكان مجلس جامعة القاهرة استعرض، خلال جلسته اليوم،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ماهية البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، كما ناقش المجلس طرق تسليم تلك البحوث، ومواعيد تسليمها.