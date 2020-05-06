استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مستهل اليوم الأربعاء، بعد تراجعها أمس بمعدل طفيف قدره جنيه واحد.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 742 جنيه ، وكذلك الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 848 جنيه.







ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 18 نحو 636 جنيه، بالإضافة للجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 495 جنيه .





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5936 جنيه و أوقية الذهب نحو 26.4 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 848 ألف جنيه.





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