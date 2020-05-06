AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:01 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
محمد يحيي

استقرت أسعار الذهب في مستهل اليوم الأربعاء،  بعد تراجعها أمس بمعدل طفيف قدره جنيه واحد.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 742 جنيه ، وكذلك  الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 848 جنيه.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 18 نحو 636 جنيه، بالإضافة للجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 495 جنيه .


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5936 جنيه و أوقية الذهب نحو 26.4 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 848 ألف جنيه.


ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقرار الذهب في مستتهل تعاملات اليوم

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات

ترشيحاتنا

أول رد فعل من فيفي عبده بعد مقلب رامز مجنون رسمي

رسائل مؤثرة من متابعي شريف مدكور بعد نشر صورته من داخل المستشفى

3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي .. إحداها يبطل صيامك

بسبب كورونا.. الفيفا يوافق على إجراء 5 تبديلات في المباراة

شوبير يحسم الجدل حول عروض ضم بن شرقي ومصطفى محمد والتجديد لـ كارتيرون.. فيديو

نموذج وطني.. محمد رمضان يدعم جيش مصر الأبيض بـ ماسكات وقفازات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض المناطق الحساسة للعروسة.. 3 طرق سريعة المفعول

اختلفت اللغة وعادات الشهر الكريم واحدة.. يوميات كينيا في نهار رمضان

صعبة التحمل.. كيف يتم إجراء مسحة تحليل فيروس كورونا؟