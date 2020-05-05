حمو بيكا لمنتقدي كلمات مهرجاناته: مصطلحات بتتقال في الشارع.. فيديو

رد مطرب المهرجانات حمو بيكا، على اتهامه بأن مهرجاناته تحرض على الفجور والدعارة والتحرش وتعاطي المخدرات.
وقال حمو بيكا، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "أنا غنيت كلمات زي «أمك صاحبتي»، والجملة دي كانت متواجدة في فيلم قبل أن أغنيها في المهرجان".
وأضاف حمو بيكا "مينفعش حد يجي يحاسبني على حاجة اتقالت في فيلم، والكل بيقول الكلمة دي في الشارع".
برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.
يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.