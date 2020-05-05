حمو بيكا لمنتقدي كلمات مهرجاناته: مصطلحات بتتقال في الشارع.. فيديو

وقال حمو بيكا، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "أ نا غنيت كلمات زي «أمك صاحبتي»، والجملة دي كانت متواجدة في فيلم قبل أن أغنيها في المهرجان".



