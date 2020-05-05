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أخبار البلد

الالتزام بالمعايير وغياب المسلسل الدينى.. أبرز ملاحظات الأعلى للإعلام حول دراما رمضان

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجتماعًا  اليوم حيث ناقش التقرير الأول للجنة الدراما حول دراما رمضان.


وأشاد المجلس بما قدمه مسلسل الاختيار وما يمثله من تجسيد للكفاح البطولى لجنودنا البواسل فى القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب.


وأشار التقرير إلى غياب المسلسل الدينى وأهمية تواجد المسلسلات الاجتماعية.


وثمن المجلس على دور الدولة فى مواجهة وباء كورونا ودور الإعلام فى نشر ثقافة مواجهة هذا الوباء وأهمية التكاتف خلف الدولة فى جهودها ودعمها.


وأكد المجلس أنه بصدد تنفيذ خطط وبرامج لدعم حقوق الأنسان فى مجال حرية الصحافة والإعلام ولتكون جزءا من التقرير المصرى السنوى الذى تعده اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.


وكان قد أصدر المجلس بيانا أكد فيه  تقديره للجهد المبذول من جانب صناع الدراما وحرصهم الواضح على الالتزام بالمعايير الصادرة من المجلس والتى تهدف لحماية حقوق المشاهدين. 


ويرى المجلس أن هذا الأمر انعكس على أداء الشاشات خلال شهر رمضان والذى عرض فيه أعمالًا درامية جديدة تليق بالمشاهدين وعددًا منها يعتبر أعمالا إبداعية راقية .. ولذلك كانت الشاشات أكثر جذبًا للمشاهدين بفضل الارتقاء بالأعمال الدرامية والتنوع فى محتواها والأفكار الجديدة التى ناقشتها ومنها ما يقدم لأول مرة على الشاشات بجرأة شديدة مما يؤكد على تجلي أجواء الفكر والإبداع التى نعيشها.

ويعرب المجلس عن تقديره لمسلسل " الاختيار" الذى يجسد مرحلة من أهم مراحل نضال الشعب المصرى ممثلًا فى قواته المسلحة ضد الطغيان والإرهاب المتستر بالدين، وهو من أهم الأعمال الإبداعية التى طالب بها المجلس أكثر من مره .. خاصة أنه يعتبر أحد أيقونات الدراما المصرية على مدار تاريخها بتقديمه المثل والقدوة للأجيال القادمة فى الفداء والتضحية فى أسمى صورها وتعبيره عن بطولات الشهداء، باستخدام الإبهار فى الأخراج والرقى فى الحوار والإبداع فى الأداء.

ويعلن المجلس أن تقارير لجان الرصد والمتابعة بالمجلس رصدت انخفاضًا فى حجم الملاحظات على الأعمال الدرامية وتدنى عدد المخالفات بها.
ويؤكد المجلس تزايد المساحات التى خصصتها الشاشات هذا العام للبرامج الدينية والتى جاءت بشكل يتناسب مع الشهر الكريم وروحانياته ويراعى الظروف التى تمر بها البلاد حيث يتخطى نحو ربع المساحة الزمنية للبث فى بعض القنوات التابعة للتليفزيون المصرى وبعض القنوات الخاصة تتصدرها CBC ، ON ، DMC والحياة والمحور.

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