وزير الري يبحث آليات توزيع المياه في موسم أقصى الاحتياجات





وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه.





كما تم خلال الاجتماع الاطمئنان على جاهزية المنشآت المائية ومرافق الري وشبكة الترع والمصارف لتوفير التصرفات المائية اللازمة للموسم الصيفي، إضافة إلى الوقوف على تقدم سير العمل في مجال حماية جوانب نهر النيل والإزالات التي تقوم الوزارة بتنفيذها.





عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة عبر خاصية الفيديو كونفرانس.