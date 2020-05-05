بعد اكتشاف إصابة بكورونا.. فرق الطب الوقائي تفحص المخالطين للحالة بقرية العقال البحري في البداري

شهدت قرية العقال البحري التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، انتشارًا مكثفًا للفرق الوقائية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك بعد ظهور حالة إيجابية مؤكدة بالقرية.





وتقرر على الفور تشكيل فريق وقائي من مديرية الصحة بأسيوط والإدارة الصحية بمركز البداري، يضم كلا من الدكتور عبدالمعز صفوت وماجد سمير بمديرية الصحة بأسيوط ومحمود محمد الحميلي بالقسم الوقائي بالإدارة الصحية لحصر المخالطين لمنزل الحالة ومتابعة حالتهم الصحية وتعقيم المنزل والمنطقة المحيطة بالحالة المصابة.





كانت مديرية الصحة بأسيوط، أعلنت اليوم الثلاثاء، خروج 23 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية داخل مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط.





وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.





وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 116 شخصا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.





وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.





كما أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.



