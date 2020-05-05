زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا يتناول آراء أصحاب نظرية المؤامرة فيما يتعلق بظهور الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مرة أخرى بعد اختفائه عن الأنظار لمدة دامت أكثر من 20 يوما، لافتة إلى أن أصحاب نظرية المؤامرة يقولون إن من ظهر يوم الجمعة الماضي، ليس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بل هو بديل او شبيه له.









ولفتت الصحيفة إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شأنه في هذا الأمر شأن باقي الديكتاتوريين في العالم مثل "أدولف هتلر، وستالين، وصدام حسين".. وغيرهم.









وقالت إن أصحاب نظرية المؤامرة، يقولون إن كيم جونغ أون لديه بديل بعد أن ظهر الزعيم الكوري الشمالي لأول مرة علانية بعد أسابيع من الشائعات التي تفيد بوفاته.









وبثت وسائل الإعلام الحكومية صورًا لكيم في حفل قص الشريط في مصنع للأسمدة في ضواحي بيونغ يانغ يوم الجمعة الماضي، وهو أول ظهور له منذ 11 أبريل.









ولفتت إلى أن من ظهر في الصور، هو البديل وليس كيم على الإطلاق. وأوضحت أن آذان وأسنان كيم كانت هي محور التركيز، حيث يقارن كثيرون الصور القديمة جدًا لكيم، بالصور الأخيرة الأسبوع الماضي للشاب البالغ من العمر 36 عامًا.









وتظهر الصور التي نشرتها "ديلي ميل"، اختلافا في شكل أسنان الزعيم الكوري الشمالي بين صورة قديمة والصورة الحديثة، ففي إحدى الصور تظهر الأسنان ملتوية، بينما في الصورة الأخرى تظهر الأسنان معدلة بشكل واضح.









وامتدت المقارنات أيضا بين الصور القديمة والحديثة إلى أذن الزعيم الكوري الشمالي، حيث تظهر فصوص الأذن مختلفة بين الصورتين





وألقت الصحيفة الضوء أيضا على مقارنات تتعلق بوجودة نقطة على معصم كيم في الصور الحديثة لم تكن موجودة من قبل، وقال خبراء إن هذا الأمر قد يكون مرتبطًا بإجراء عملية في القلب والأوعية الدموية ، والذي يعتقد البعض أنه سبب غيابه مؤخرًا.



