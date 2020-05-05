AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا يتناول آراء أصحاب نظرية المؤامرة فيما يتعلق بظهور الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مرة أخرى بعد اختفائه عن الأنظار لمدة دامت أكثر من 20 يوما، لافتة إلى أن أصحاب نظرية المؤامرة يقولون إن من ظهر يوم الجمعة الماضي، ليس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بل هو بديل او شبيه له.


ولفتت الصحيفة إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شأنه في هذا الأمر شأن باقي الديكتاتوريين في العالم مثل "أدولف هتلر، وستالين، وصدام حسين".. وغيرهم.


وقالت إن أصحاب نظرية المؤامرة، يقولون إن كيم جونغ أون لديه بديل بعد أن ظهر الزعيم الكوري الشمالي لأول مرة علانية بعد أسابيع من الشائعات التي تفيد بوفاته. 


وبثت وسائل الإعلام الحكومية صورًا لكيم في حفل قص الشريط في مصنع للأسمدة في ضواحي بيونغ يانغ يوم الجمعة الماضي، وهو أول ظهور له منذ 11 أبريل.


ولفتت إلى أن من ظهر في الصور، هو البديل وليس كيم على الإطلاق. وأوضحت أن آذان وأسنان كيم كانت هي محور التركيز، حيث يقارن كثيرون الصور القديمة جدًا لكيم، بالصور الأخيرة الأسبوع الماضي للشاب البالغ من العمر 36 عامًا. 


وتظهر الصور التي نشرتها "ديلي ميل"، اختلافا في شكل أسنان الزعيم الكوري الشمالي بين صورة قديمة والصورة الحديثة، ففي إحدى الصور تظهر الأسنان ملتوية، بينما في الصورة الأخرى تظهر الأسنان معدلة بشكل واضح.


وامتدت المقارنات أيضا بين الصور القديمة والحديثة إلى أذن الزعيم الكوري الشمالي، حيث تظهر فصوص الأذن مختلفة بين الصورتين

وألقت الصحيفة الضوء أيضا على مقارنات تتعلق بوجودة نقطة على معصم كيم في الصور الحديثة لم تكن موجودة من قبل، وقال خبراء إن هذا الأمر قد يكون مرتبطًا بإجراء عملية في القلب والأوعية الدموية ، والذي يعتقد البعض أنه سبب غيابه مؤخرًا.

زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم
زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم
زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم
زعيم كوريا الشمالية أم بديله.. أصحاب نظرية المؤامرة يواصلون تكهناتهم بشأن مصير كيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أزمة ترامب.. «إيفانكا» كوريا الشمالية تعود للسلطة من جديد

حالته حرجة... هل يلفظ زعيم كوريا الشمالية أنفاسه الأخيرة؟.. تفاصيل

اكسبريس: شقيقة زعيم كوريا الشمالية بين أقوى ١٠ شخصيات فى بيونج يانج

لا يستطيع الوقف.. دبلوماسي رفيع المستوى يكشف التطورات الصحية لـ كيم جونغ

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون منذ اختفائه

رسالة من بشار الأسد إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

ترشيحاتنا

رامز جلال يسخر من فيفي عبده بعد مقلب رامز مجنون رسمى .. شاهد

فكرت فى الانتحار.. أول تعليق من ابن هشام سليم المتحول جنسيا.. فيديو

شيخ الحارة لـ حمو بيكا: أخبار الرقاصة إيه.. ورد فعل غريب من الأخير.. فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ هشام سليم وابنه نور في أول لقاء تليفزيوني يجمعهما

علي جمعة: سيدنا يوسف دفن في نهر النيل لهذا السبب

هنخس في رمضان .. مشروب سحري لإذابة الدهون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة أصبحت تحف فنية بـ سعر 4 ملايين دولار.. صور

بمكون من مطبخك.. وصفة لتطويل الشعر في وقت قليل

نشرة الصحة والمرأة.. هل الطفح الجلدي علامة على الإصابة بـ فيروس كورونا.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور