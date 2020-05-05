بعد إبحار 7800 كيلومتر لمدة 20 يوم .. البحرية تستقبل أحدث غواصة هجومية في العالم

أعلنت القوات المسلحة عن وصول الغواصة s43، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية.
والغواصة s43، ضمن صفقة غواصات تعاقدت عليها مصر مع الجانب الألماني بعدد 4 غواصات.
وتتميز الغواصة من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، بالإضافة إلى أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.
وقامت الغواصة S43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.