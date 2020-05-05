لماذا سجلت دمياط صفر إصابات بفيروس كورونا اليوم؟.. إدارة التثقيف الصحى تجيب

أعلنت مديرية الصحة بدمياط ،اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى بشرة خير للدمايطة ودافع قوى لهم لاستمرار بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى ساعدت في عدم اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا اليوم، وهو ما فسر أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية الأمن بدمياط والتي كانت سببا في الوصول إلى تلك النتيجة.





وقال الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط "لصدى البلد"، أن محافظة دمياط ليست محافظة تجارية فحسب وانما صناعية والتزمت بنسبة كبيرة بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهذا يدل على إصرار الدمايطة على الخروج من الأزمة رغم الخسائر المادية.





وتابع أنه منذ بدء الازمة في السابع من مارس الماضي كانت المحافظة تفتح ابوابها لكافة الوافدين إليها سواء من محافظات أخرى أو من بلدان عربية وأجنبية فوجود الميناء وغيرها من تداول الحركة التجارية داخل المحافظة ساعد على انتشار الفيروس بين الدمايطة بشكل متزايد يوميا، نظرا لكثافة السكان بالمحافظة، خاصة أن مساحة المحافظة صغيرة بالمقارنة بعدد سكانها، ولكن مع الإجراءات الاحترازية ومخاطبة وعى الدمياطية انخفضت أعداد الإصابات على مدار الأسبوعين الماضين ووصلنا إلى النتيجة المفرحة اليوم بأن اليوم أول يوم منذ بدء الأزمة دمياط لم تسجل إصابات بكورونا.





وأوضح أن الذى أدى إلى صفر اصابات كورونا اليوم نتيجة للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ومنها غلق المقاهى والشواطئ برأس البر ودمياط الجديدة ومنع التجمعات، إضافة إلى حظر التجول وغلق أى منشأة من شأنها تسبب في كارثة نتيجة للتجمعات فهناك كثير من المصانع بدمياط قد اغلقت بالفعل خوفا من انتشار عدوى الفيروس وتحمل اصحابها عبء مرتبات عمال المصنع حتى نمر بالازمة بسلام.





وأشار إلى أن الدمايطة التزموا بنسبة كبيرة بكافة الإجراءات الاحترازية على الرغم من أن المحافظة تجارية وسكانها يعملون بمهن مختلفة ويصعب السيطرة على انشطتها التجارية، إلا أنهم حاولوا الالتزام ونجحوا في ذلك بالفعل بنسبة تعدت 60% منالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأن فرق الترصد يعمل بشكل مميز في تتبع الحالات الايجابية والمخالطين، وأن الأيام الماضية شهدت انخفاضا في حالات الإصابة ومن المتوقع استمرار انخفاض عدد الإصابات إلى أن تخلو دمياط نهائيا من فيروس كورونا.