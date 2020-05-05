غرفة التجارة الأمريكية: ندعم الشركات لمواجهة آثار كورونا اقتصاديا

قالت غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، إنها مستمرة في دعم الشركات الأمريكية لاستمرار عملها و دفع رواتب العاملين بها بالتزامن مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.





أضاف بيان صادر عن الغرفة، ان الاقتصاد العالمي يواجه ازمة حقيقية خصوصا الاقتصاد الأمريكي، موضحا أن هناك إجراءات لعدم تعرض الشركات للإفلاس جراء " كورونا"، من خلال مساعدة الشركات علي فتح الاقتصاد بشكل آمن ومستدام.





ذكر البيان أن العديد من الإجراءات والإرشادات للشركات لتلافى آثار جائحة كورونا ، بما في ذلك أدلة المساعدة المالية ، ونصائح العمل عن بعد، وأفضل الممارسات، والروابط إلى الندوات عبر الإنترنت والبلدات، إضافة إلى دليل قروض الطوارئ للشركات الصغيرة (PPP).

وأوضحت الغرفة أن قانون CARES 350 ،خصص مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على إبقاء العاملين من خلال مبادرة أطلق عليها "برنامج حماية الراتب (PPP)" ، وتوفر 100٪ قروضًا مضمونة اتحاديًا يمكن إعفاؤها إذا حافظ المقترضون على كشوف الرواتب أو استعادتها.

وأشارت إلى أن القانون وسع برنامج SBA الطويل الأمد لقروض الإصابات الاقتصادية (EIDL) ، والذي يتضمن برامج قروض إضافية، بجانب تعويض البطالة عن الدخل المفقود.

ومن بينها الإجراءات التى اتخذتها الغرفة فإنها تنظم أسبوعيا لقاءات عن بعد، لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة في المساعدات المالية وبرامج الدعم والإجابة على الأسئلة الشائعة.