أحلى الليالي.. وائل جمعة يستعيد ذكريات مباراة مصر وإيطاليا من كأس القارات

وتسود حالة كبيرة من الغموض حول اجتماع مسئولو اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجنايني اليوم " الثلاثاء " مع أندية الدوري الممتاز لحسم مصير المسابقة خلال الفترة المقبلة بعد تفشي فيروس كورونا.

وفجر عدد من رؤساء الأندية مفاجأة حول اجتماع اليوم بعد أن أكد

عدد منهم أن اتحاد الكرة لم يتواصل مع عدد كبير منهم وهو ما يشير إلى إلغاء الاجتماع أو عدم إقامته.