أحلى الليالي.. وائل جمعة يستعيد ذكريات مباراة مصر وإيطاليا من كأس القارات

حرص وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق على استعادة ذكرياته في المنتخب من خلال مباراة الفراعنة أمام المنتخب الإيطالي في 18 يونيو 2009 في بطولة كأس القارات.
ونشر وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له من المباراة وبجانب النجم الايطالي ماركو ماتيرازي.
وعلق: "من مباراة مصر وإيطاليا في كأس القارات سنة 2009.. ليله من أحلى الليالي ".
وتسود حالة كبيرة من الغموض حول اجتماع مسئولو اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجنايني اليوم " الثلاثاء " مع أندية الدوري الممتاز لحسم مصير المسابقة خلال الفترة المقبلة بعد تفشي فيروس كورونا.
وفجر عدد من رؤساء الأندية مفاجأة حول اجتماع اليوم بعد أن أكد عدد منهم أن اتحاد الكرة لم يتواصل مع عدد كبير منهم وهو ما يشير إلى إلغاء الاجتماع أو عدم إقامته.
وفجر عدد من رؤساء الأندية مفاجأة حول اجتماع اليوم بعد أن أكد عدد منهم أن اتحاد الكرة لم يتواصل مع عدد كبير منهم وهو ما يشير إلى إلغاء الاجتماع أو عدم إقامته.