AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحة النواب: المصريون غير مدركين خطورة فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما يبعث التفاؤل في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا هو قلة عدد الوفيات وارتفاع مستوى المتعافين من الفيروس، لافتًا إلى أن هذه ظاهرة جيدة.

 

وأكد "أبو العلا"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ما يُثير التشاؤم هو نقص وعي المصريين في التعامل مع الأزمة بجدية، وأصبح غير مدرك بخطورة الفيروس، ولا يتبع الأدوات والتدابير الاحترازية بشكل فعال سواء من عدم الخروج غير عند الضرورة، أو تقليل التباعد الاجتماعي والجسدي بشكل أكبر.

 

وأضاف "دائرة الاشتباه في المصابين زادت، والحالات زادت، وكل ما الشخص بيروح بدري للمستشفى الأطقم الطبية بتقدر تتعامل معها بسرعة سواء في حجره داخل العزل أو في المستشفى".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع السماح للسائحين باستكمال برامجهم .. الحكومة تواجه كورونا بتعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية

الباز يكشف حقيقة فرض حظر التجوال لمواجهة كورونا.. فيديو

«تفاءلوا بالخير تجدوه» .. نصيحة هند النعساني للمصريين.. فيديو

معاش كورونا الاستثنائي.. مقترح لـ وكيل صحة النواب بشأن ضحايا الأطقم الطبية

%92 من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح صرف معاش استثنائي لضحايا الأطقم الطبية بسبب كورونا

برلمانية: ثقافة المصريين لا تتوافق مع فكرة الحظر الشامل

ترشيحاتنا

فكرت فى الانتحار.. أول تعليق من ابن هشام سليم المتحول جنسيا.. فيديو

تعمل بسرية وفي أعالي البحار .. 5 معلومات عن أحدث غواصة هجومية في العالم امتلكتها مصر .. فيديو

علي جمعة: سيدنا يوسف دفن في نهر النيل لهذا السبب

تعامل بعدم احترام .. طه إسماعيل يهاجم أحمد فتحي بعد رفضه التجديد لـ الأهلي

بعد إبحار 7800 كيلومتر لمدة 20 يوم .. البحرية تستقبل أحدث غواصة هجومية في العالم

اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا تعكس تغيرا مهما .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة أصبحت تحف فنية بـ سعر 4 ملايين دولار.. صور

بمكون من مطبخك.. وصفة لتطويل الشعر في وقت قليل

نشرة الصحة والمرأة.. هل الطفح الجلدي علامة على الإصابة بـ فيروس كورونا.. شكل زينة رمضان أيام زمان.. صور