صحة النواب: المصريون غير مدركين خطورة فيروس كورونا.. فيديو

قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما يبعث التفاؤل في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا هو قلة عدد الوفيات وارتفاع مستوى المتعافين من الفيروس، لافتًا إلى أن هذه ظاهرة جيدة.

وأكد "أبو العلا"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن ما يُثير التشاؤم هو نقص وعي المصريين في التعامل مع الأزمة بجدية، وأصبح غير مدرك بخطورة الفيروس، ولا يتبع الأدوات والتدابير الاحترازية بشكل فعال سواء من عدم الخروج غير عند الضرورة، أو تقليل التباعد الاجتماعي والجسدي بشكل أكبر.

وأضاف "دائرة الاشتباه في المصابين زادت، والحالات زادت، وكل ما الشخص بيروح بدري للمستشفى الأطقم الطبية بتقدر تتعامل معها بسرعة سواء في حجره داخل العزل أو في المستشفى".