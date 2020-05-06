AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاع الطاقة وآمال في تخفيف العزل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:03 ص
بورصة أوربية
بورصة أوربية
Advertisements
رويترز

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الثلاثاء، متجاهلة الضبابية حيال مشتريات السندات في المنطقة في ظل بعض التفاؤل الذي أثارته مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية وتخفيف قيود العزل العام بسبب فيروس كورونا في بعض الدول.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنحو 2.2 بالمئة.

 

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قررت أعلى محكمة ألمانية أنه يتعين على البنك الاتحادي الألماني التوقف عن شراء سندات في إطار برنامج البنك المركزي الأوروبي للتحفيز إذا لم يكن بمقدور المركزي الأوروبي تبرير الشراء.

 

وأغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 2.5 بالمئة، في حين سجلت الأسهم في إيطاليا، التي ديونها أكثر حساسية للتغيرات في برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات، مكاسب بلغت اثنين بالمئة.

 

وربح سهم توتال 7.9 بالمئة بعد أن أبقت على توزيعاتها رغم الإعلان عن انخفاض حاد في الأرباح المعدلة الصافية في الربع الأول على خلفية نزول أسعار النفط. وتصدر سهم ريبسول الإسبانية المؤشر ستوكس 600 بعد أن جاءت أرباحها في الربع الأول أفضل من التوقعات.

 

وقاد قطاع النفط والغاز الأوروبي المكاسب بين القطاعات الإقليمية يوم الثلاثاء، إذ صعدت أسعار الخام على خلفية آمال في أن الطلب على الوقود سيبدأ بالتعافي ومع بدء بعض الولايات الأمريكية ودول في أوروبا وآسيا بتخفيف الإجراءات المفروضة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم الأوروبية تصعد مع مراهنة المتعاملين على مزيد من التحفيز

الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من مكاسب للقطاعات الدفاعية وسط تفاؤل بتحفيز نقدي

أسهم أوروبا ترتد عن مكاسبها الأولية وتغلق منخفضة بفعل الضبابية التي تحيط بفيروس كورونا

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة في ختام أسوأ ربع سنة خلال 18 عامًا

أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في شهر

أسهم أوروبا ترتفع بفعل صعود شركات الطيران ونتائج إيجابية

ترشيحاتنا

330 حالة .. فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية لـ وفيات كورونا منذ أسبوع

الحلم يتحقق.. علماء يتوصلون لعقار جديد يمنع انتقال عدوى كورونا بين الأشخاص

أكثر من 1000 إصابة جديدة و236 وفاة بـ كورونا في إيطاليا

مات قبل الإفطار صائما ... نجل الطبلاوي يبكي على الهواء

هجوم الجاموس الوحشي على مبنى وقتل سكانه

نجل الطبلاوي يوضح لـ «صدى البلد» تفاصيل جنازة والده.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية فول .. 10 فوائد لـ تناول البطيخ في السحور

20 صورة ترصد حريق محل زيوت شارع البحر الأعظم بالجيزة

ينقي الجسم ويطهر القولون .. فوائد مذهلة لشرب عصير الشبت