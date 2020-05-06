الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لقطاع الطاقة وآمال في تخفيف العزل

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الثلاثاء، متجاهلة الضبابية حيال مشتريات السندات في المنطقة في ظل بعض التفاؤل الذي أثارته مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية وتخفيف قيود العزل العام بسبب فيروس كورونا في بعض الدول.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنحو 2.2 بالمئة.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قررت أعلى محكمة ألمانية أنه يتعين على البنك الاتحادي الألماني التوقف عن شراء سندات في إطار برنامج البنك المركزي الأوروبي للتحفيز إذا لم يكن بمقدور المركزي الأوروبي تبرير الشراء.

وأغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 2.5 بالمئة، في حين سجلت الأسهم في إيطاليا، التي ديونها أكثر حساسية للتغيرات في برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات، مكاسب بلغت اثنين بالمئة.

وربح سهم توتال 7.9 بالمئة بعد أن أبقت على توزيعاتها رغم الإعلان عن انخفاض حاد في الأرباح المعدلة الصافية في الربع الأول على خلفية نزول أسعار النفط. وتصدر سهم ريبسول الإسبانية المؤشر ستوكس 600 بعد أن جاءت أرباحها في الربع الأول أفضل من التوقعات.

وقاد قطاع النفط والغاز الأوروبي المكاسب بين القطاعات الإقليمية يوم الثلاثاء، إذ صعدت أسعار الخام على خلفية آمال في أن الطلب على الوقود سيبدأ بالتعافي ومع بدء بعض الولايات الأمريكية ودول في أوروبا وآسيا بتخفيف الإجراءات المفروضة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.