السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بطنطا إثر ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطره على حريق هائل بشقة سكنية بمنطقة كفرة مليم التابعة لدائرة قسم ثان طنطا اثر حدوث ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح.





كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كفرة مليم التابعة لدائرة قسم ثان طنطا .





كما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق بعد أن أتت النيران على محتويات الشقة.



