نقيب قراء كفر الشيخ ناعيا الطبلاوي: فقدنا رمزا كبيرا في دولة التلاوة

نعى القارئ الإذاعي أحمد عوض أبو فيوض، نقيب القراء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الشيخ الكبير محمد محمود الطبلاوي، القارئ الشهير، ونقيب قراء جمهورية مصر العربية.





وقال أبو فيوض، لـ"صدى البلد"، قلوبنا تعتصر من الألم برحيل أستاذنا الكبير وشيخنا الجليل القارئ القدير فضيلة الشيخ محمد الطبلاوي، مشيرًا إلى أنه كان رمزًا كبيرًا من رموز دولة التلاوة.





وأضاف، كان شيخنا الراحل قيمة وقامة كبيرة وعلم من أعلام القراء، فكان صوته العذب يصل القلوب، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل القرآن الكريم شفيعًا له.





جدير بالذكر أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة.





وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، وتزوج مبكرًا في سن السادسة عشرة من عمره، قرأ الشيخ محمد محمود الطبلاوي القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره ودعي لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة.





من مشايخه الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ أحمد مرعي والشيخ رزق خليل حبة رحمهم الله جميعا و له العديد من التلاميذ أمثال الشيخ محمد المهدى شرف الدين، الذي على الرغم من ذلك لآ يقلده أبدًا.





وقد عُرف بين الناس بأنه القارئ الوحيد الذي اشتهر في أول ربع ساعة انطلق فيها صوته عبر الإذاعة، شهرة مدوية عمت مصر والعالم الإسلامي.