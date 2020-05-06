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ديني

أروع ما قرأ الشيخ الطبلاوي في شبابه.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:38 ص
الشيخ الطبلاوي
الشيخ الطبلاوي
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محمود ضاحي
توفي اليوم آخر حبات سبحة التلاوة، وأحد أقدم قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي قرأ  القرآن الكريم في فترة شبابه فطربت الآذان لصوته .  

ولد الشيخ الطبلاوي  فى 14 نوفمبر عام 1934، فى ميت عقبة بمحافظة الجيزة، عرف الطريق للقرآن، وهو ابن الرابعة من عمره، بعد أن ألحقه والده بكتّاب القرية، ليتم حفظه فى ست سنوات كاملة، وجذب الأنظار إليه، بجمال صوته وإتقانه للتلاوة، ما دعا المحيطين به لعقد حلقات من أجل الاستماع إلى ترتيله للقرآن.

 وقبل أن يكمل الشيخ الطبلاوي سن الـ 15 من عمره، كان قد عرف كقارئ محترف للقرآن، يتلقى الدعوات لإحياء الليالى الدينية، والمناسبات المختلفة، وسافر أكثر من 100 دولة حول العالم، يرتل القرآن ويطرب القلوب والآذان.
 أتم  الطبلاوي حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.

اعتزل الشيخ الطبلاوي قراءة القرآن في سن الـ 85 من عمره وتفرغ لنقابة القراء  وتولى منصب نقيب القراء خلفًا للشيخ أبوالعينين شعيشع

اشتهر الشيخ الطبلاوي  بقراءة قرآن الجمعة، خاصة تلك التي ينقلها التليفزيوني الرسمي ويحضرها رئيس الدولة أو كبار المسؤولين، لذلك كان على علاقة مباشرة بكل من حكموا مصر، وهو ما أكده في تصريحات تليفزيونية سابقة، حيث قال إن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان طيبًا ولكن من حوله أضروا به وحاشيته أساءت له.

لم يمنع الشيخ الطبلاوي تقدمه في السن من صدارة المشهد والحافظ على لقب المقرئ الأول، ليكون أميرًا للقراء لعقود متتالية بعدما حفر لنفسه أسمًا ومكانة ومدرسة في التلاوة يشار لها بالبنان وسجل الطبلاوي القرآن الكريم كاملا باسمهً، مجودًا ومرتلًا، وزار عشرات الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

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