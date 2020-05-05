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فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة ١٢.. علي ربيع ومصطفى خاطر يرعيان صلاح عبد الله

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:12 م
مسلسل عمر ودياب
مسلسل عمر ودياب
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، باستلام علي ربيع ومصطفى خاطر عملهم الجديد وهو رعاية أحد كبار السن (صلاح عبد الله) حتى يعود ابنه من السفر.

وأثناء رعياتهما لصلاح عبد الله ينشغلا بمشاهدة أحد أفلام الأكشن، تقتحم عصابة الفيلا ويقتلهم صلاح عبد الله، كما يقوم بحبس علي ربيع ومصطفي خاطر في إحدى الغرف.

وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.

وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.
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