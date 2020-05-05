أوبريت انتوا لها يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أصالة وماجد المهندس

كشف الشاعر الكويتي أنور المشيري عن تفاصيل أوبريت "انتوا لها" المقرر عرضه قريبا، ويعتبر الأوبريت رسالة شكر لكل من ساهم في تخطي أزمة فيروس "كورونا".





وقال أنور المشيري من خلال لقائه في برنامج "the insider": أوبريت "انتوا لها" هو اوبريت كويتي عربي يضم نخبة كبيرة من الفنانين وهم الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس وحسين الجسمي و نبيل شعيب و بلقيس و الفنان راشد الماجد و نوال الكويتية.





وأضاف أنور المشيري: الأوبريت كلمة شكر لكل من ساهم في تخطي الأزمة التي يمر بها العالم وهو أيضا من باب التنوع و جمع الفنانين الذين لهم شعبية كبيرة ومحبوبين.