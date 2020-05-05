فوز أستاذ بجامعة المنصورة بجائزة الشيخ خليفة التربوية

فاز الدكتور سمير حمودة عطوة صقر أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بجامعة المنصورة بجائزة الشيخ خليفة التربوية في مجال التعليم العالي على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والوطن العربي فئة الأستاذ الجامعي المتميز تخصص الرياضيات.





تم اعلان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وأعلنت خلاله أمل العفيفي الأمين العام للجائزة وسعادة محمد السويدي نائب الامين العام أسماء الفائزين بدورتها الحالية والتي تحمل رقم 13 للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م .





وذلك بعد اعتماد النتائج من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية.