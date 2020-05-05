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فن

مسلسل بـ١٠٠وش الحلقة ١٢.. آسر ياسين يرفض الزواج

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:21 م
مسلسل بـ ١٠٠وش
مسلسل بـ ١٠٠وش
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محمد نحلة
بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بقيام كل فرد من أفراد العصابة بشراء مايلزمه بالأموال التي حصلوا عليها، وطلبت والدة آسر ياسين منه أن يتزوج خاصة بعدما أصبح معه كل هذه الأموال، ولكنه رفض الأمر تماما.

وطلب إسلام إبراهيم من نيللي كريم أن يتزوج من شقيقتها لكنها أخبرته أن هناك من سيتقدم لخطبتها ولا تعرف ماذا تفعل له.

وعلى الجانب الآخر مازال أقارب المتوفى يحاولون معرفة من نصب عليهم في 20 مليون جنيه.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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