بعد إصابة 7 جنود أتراك بـ كورونا.. طوارئ في عفرين السورية

تشهد مدينة عفرين السورية الخاضعة للقوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الغربي حالة من الاستنفار في أعقاب تأكيد إصابة 7 جنود أتراك بفيروس كورونا.









وبحسب قناة "الحدث"، فقد أظهرت نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجريت لعناصر القاعدة العسكرية التركية في المدينة، إصابة نحو 7 أشخاص بالوباء، كما تم أخذ مسح للمخالطين بالعناصر المصابة وحجر القاعدة بالكامل.









وتعيش المنطقة استنفارًا كبيرًا، يتضمن تشديدًا كبيرًا لعمليات الدخول والخروج منها وإليها، وإغلاق معظم الطرقات ما تسبب بأزمة سير خانقة عند المعابر الواصلة ببقية المناطق، وسط حالة تخوف لدى السكان من تفشي المرض.









يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أكد في منتصف أبريل الماضي أن عنصرا من الشرطة الموالية لتركيا بتل أبيض أصيب بفيروس كورونا، وحجر جميع زملائه في القسم.



