البنتاجون تبرئ الصين: فيروس كورونا ليس من صنع الإنسان

أكد رئيس الأركان المشتركة الأمريكية أن فيروس كورونا المستجد لم يتم تصنيعه من قبل الإنسان، لإنهاء اتهام لطالما وجهته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين منذ بدء تفشي فيروس كورونا.









وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقلا عن الجنرال مارك ميللي "لا نرجح أن عملًا متعمدًا وراء خروج فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين".









وأضاف أن فيروس كورونا ليس من صنع الإنسان وليس فيروسا مركبًا "ولا نعلم ما إذا كان مصدره ووهان في الصين".









من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي مايك بنس إن الصين لم تتعامل بشفافية إزاء أزمة فيروس كورونا منذ البداية وكل ما تفعله الآن هو محاولة تحسين صورتها دوليًا.









وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا تجاوز 70 ألف حالة.



