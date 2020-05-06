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بين الناس

حنان تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاثت المواطنة حنان سمير ، من محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف معاش تكافل وكرامة .

تقول فى رسالتها : توقف معاش تكافل وكرامة، وذلك بسبب أن زوجها كان يملك رخصة سيارة فى السابق لكن حاليا تم الغاؤها، مؤكدة عبر رسالتها أن لديها 3 أطفال وتحتاج المعاش لاعانتها على المعيشة.
التواصل مع القارئة ت01060839066 الرقم القومى 27809262501766

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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