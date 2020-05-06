حنان تستغيث للحصول على معاش تكافل وكرامة

أستغاثت المواطنة حنان سمير ، من محافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف معاش تكافل وكرامة .





تقول فى رسالتها : توقف معاش تكافل وكرامة، وذلك بسبب أن زوجها كان يملك رخصة سيارة فى السابق لكن حاليا تم الغاؤها، مؤكدة عبر رسالتها أن لديها 3 أطفال وتحتاج المعاش لاعانتها على المعيشة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



