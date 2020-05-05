صوت الشعب: شكرا عمال النظافة.. أنتم جنود في أزمة كورونا

وجه المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب الشكر والتحية إلى عمال النظافة الذين يبذلون جهودا كبيرة ومضيئة في رفع تلال من القمامة يوميا في جميع محافظات الجمهورية. مؤكدا رغم انهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض إلا أنهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه وكفاءة عالية ولم يتخلوا عن أداء عملهم وضربوا أروع الأمثلة في مساندة وطنهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





أضاف البراوي في تصريحات صحفية :ندعو كل المؤسسات في بلدنا الغالية علينا جميعا مصر ان نقدم شهادات تقدير إلى هؤلاء العمال فهم جنود في أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كله.





أشار رئيس الحزب إلى إنة وقت المحن والشدائد تظهر معادن المخلصين للوطن والمواطن ونحن سنبدأ في حزب صوت الشعب منح عمال النظافة الورود في أماكن عملهم من خلال أمناء المحافظات دعما منا ومساندة لهم ولنقول لهم "شكرا عمال مصر".



