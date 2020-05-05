مجلس جامعة حلوان: نماذج استرشادية لأبحاث طلاب كافة الكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى خلال الفترة الماضية تغير آلية تقييم طلاب سنوات النقل بكافة الجامعات والمعاهد المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم إلغاء الامتحان التقليدى الورقى بالجامعات والمعاهد وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية والمشاريع البحثية بها.
وأكد مجلس جامعة حلوان أن كل كلية ستحدد بالتنسيق مع الأقسام العلمية بها الشروط ومعايير العمل بالمشروع البحثي، ويتم إعلان ذلك للطلاب بحد أقصى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف المجلس أنه ستقوم كل كلية أو أعضاء هيئة التدريس بها، بالتواصل مع الطلاب لتوضيح طريقة إرسال الأبحاث عبر البريد الإلكتروني، سواء من خلال قيام اعضاء هيئة التدريس، بإنشاء بريد إلكتروني لهذا الغرض، أو إنشاء بريد إلكتروني مؤسسي/ موقع إلكتروني مؤمن، من خلال مركز الحساب العلمي بالجامعة في حالة الأعداد الكبيرة.
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و اشار الى ان كل كلية ستعلن اطار او نموذج إسترشادى لتعريف الطلاب بالخطوات الإجرائية لعمل المشروع البحثي وكيفية إنجازه.