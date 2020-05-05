مجلس جامعة حلوان: نماذج استرشادية لأبحاث طلاب كافة الكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى خلال الفترة الماضية تغير آلية تقييم طلاب سنوات النقل بكافة الجامعات والمعاهد المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا .





وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم إلغاء الامتحان التقليدى الورقى بالجامعات والمعاهد وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية والمشاريع البحثية بها.





وأكد مجلس جامعة حلوان أن كل كلية ستحدد بالتنسيق مع الأقسام العلمية بها الشروط ومعايير العمل بالمشروع البحثي، ويتم إعلان ذلك للطلاب بحد أقصى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.