نبيل شعيل يظهر في مطار كويتي لدعم الأطقم الطبية لمواجهة كورونا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ قليل، مقطع فيديو للفنان الكويتي نبيل شعيل، وهو ينشد حبا لدعم الأطباء والصفوف الأمامية في أحد مطارات دولة الكويت.





وظهر شعيل وهو ينشد عبر تقنية البث الحي عبر شاشة أعدت خصيصا لظهوره، وأمامه الأطقم الطبية والعاملين بالمطار، الذين اصطفوا أمام الشاشة، يرددون وراء شعيل بعض المقاطع الغنائية الداعمة لدولة الكويت.





ورددت الأطقم الطبية وراء شعيل كلمات "يا بلادي يا بلادي"، ورفعوا عدسات الكاميرات لتوثيق هذه اللحظة.







