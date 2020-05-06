برلمانى: الصناديق الخاصة لها دور أساسي في الموازنة العامة والشائعات الكاذبة

أشاد المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بالتصريحات التي أدلى بها وزير المالية محمد معيط، وأكد فيها على الدور الهائل الذي تقوم به الصناديق الخاصة في الموازنة العامة وتأكيده، أنها تُنفق على مشروعات وخدمات وتسدد مرتبات العاملين عليها ويجب أن تستمر.





وقال نصر الدين فى تصريحات له، إن الجهلاء والغوغاء على مدى سنوات، كانوا يشيعون بالفسادعلى الصناديق الخاصة ودورها دون أى معرفة بالحقيقة، لكن وزير المالية أوضح ما لها من أهمية في الموازنة كما انها تحصل على دعم من الدولة.



