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برلمان

برلمانى: الصناديق الخاصة لها دور أساسي في الموازنة العامة والشائعات الكاذبة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بالتصريحات التي أدلى بها وزير المالية محمد معيط، وأكد فيها على الدور الهائل الذي تقوم به الصناديق الخاصة في الموازنة العامة وتأكيده، أنها تُنفق على مشروعات وخدمات وتسدد مرتبات العاملين عليها ويجب أن تستمر.

وقال نصر الدين فى تصريحات له، إن الجهلاء والغوغاء على مدى سنوات، كانوا يشيعون بالفسادعلى الصناديق الخاصة ودورها دون أى معرفة بالحقيقة، لكن وزير المالية أوضح ما لها من أهمية في الموازنة كما انها تحصل على دعم من الدولة.

وأشاد بقيام وزارة المالية، بتسديد ديون المياه والكهرباء لبعض الوزارات والهيئات، والعمل على فك التشابكات المالية وهو ما كان له أبلغ الأثر في الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة ويتماشى مع الاصلاح الاقتصادي. مشددا على أن تحرير الجنيه في عام 2017 وغيرها من الإجراءات المالية كان لها أبلغ الأثر في تصحيح أوضاع الاقتصاد الوطني وتحمل تداعيات كارثة كورونا.
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