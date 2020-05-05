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اقتصاد

الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6.5% في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:42 م
الأرجنتين
الأرجنتين
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رويترز

خفضت الأرجنتين توقعاتها الاقتصادية للعام 2020 بشكل حاد بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب تحليل للحكومة يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.5 هذا العام مع تعثر النشاط بسبب إجراءات العزل العام في البلاد وضعف الطلب العالمي.

 

وكان الحكومة قد توقعت في مارس آذار أن ينكمش الاقتصاد بين 1.0 بالمئة و1.5 بالمئة.

 

وفي أحدث تقديراتها، توقعت وزارة الاقتصاد يوم الثلاثاء أن النمو في 2021 سيبلغ 3 بالمئة بدون تغيير من توقعات السابقة في مارس آذار التي لم تتضمن تداعيات تفشي الفيروس.

 

وأشارت التوقعات الجديدة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من المرجح أن يسجل عجزا أوليا في الميزانية قدره 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، ارتفاعا من توقعات سابقة تراوحت بين 1.1 بالمئة و1.5 بالمئة.

 

وتعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ركودا منذ 2018 وتواجه مفاوضات شاقة هذا الشهر مع دائني القطاع الخاص لإعادة هيكلة ديون خارجية قيمتها حوالي 65 مليار دولار.

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