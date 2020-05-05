%57 من قراء صدى البلد لا يتوقعون تخلي ليفربول عن محمد صلاح ..شاهد

توقع 57% من قراء موقع "صدى البلد"، عدم تخلي فريق ليفربول عن الدولي المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، بعد أن أشارت بعض التقارير إلى إمكانية رحيله.





ونشرت شبكة "سكاي سبورتس"، تقريرًا طرحت فيه سؤالًا "هل تفضل بقاء صلاح أم بيعه؟ بسبب تغيير أدواره مع ليفربول" على حسب قولها، مؤكدة أنه من الممكن أن يبحث ليفربول عن مهاجم آخر، ليرد محمد صلاح برمز تعبيري "إيموجي" ساخر، معبرًا عن سخريته من ذلك التقرير الذي ربطه بالرحيل عن صفوف فريق ليفربول.





يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وهو هداف الدوري الإنجليزي آخر موسمين، وهداف فريقه في كل البطولات منذ قدومه.





وربطت بعض التقارير الصحفية محمد صلاح بإمكانية رحيله عن ليفربول والذهاب إما لنادي ريال مدريد الإسباني أو إنتر ويوفنتوس الإيطالي.





وجاءت إجمالي التصويت الذي جاء على الموقع كالآتي: