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أخبار العالم

دبلوماسي وأديب.. واشنطن توافق على ترشيح أول سفير سوداني لديها منذ ربع قرن

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وافقت الحكومة الأمريكية على ترشيح الدبلوماسي السوداني المخضرم، نورالدين ساتي، سفيرا لديها، ليكون بذلك أول سفير للسودان لدى واشنطن منذ نحو 23 عاما.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية تلقيها موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على ترشيح نور الدين ساتي، سفيرًا للخرطوم لدى واشنطن.

وقالت الوزارة في بيان:"الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية، وترفيعها لمستوى السفراء بعد اقتصارها منذ ربع قرن على مستوى القائمين بالأعمال".

وأكدت على "استمرارها في العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة واستعادة مكانة السودان الدولية، وشددت على أهمية "تبادل السودان المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة".

والسفير ساتي يبلغ من العمر 70 عاما، وهو دبلوماسي مخضرم، عمل سفيرا للسودان في باريس مطلع التسعينيات، ثم تقاعد، والتحق بالأمم المتحدة، وعمل في بعثاتها لحفظ السلام في الكونغو ورواندا.
والسفير السوداني الجديد لدى واشنطن، هو أديب واستاذ سابق في اللغة والادب والفرنسي بجامعة الخرطوم، كما شغل سابقا منصب الأمين العام للمكتبة الوطنية السودانية. وشغل ساتي عددا من المناصب بوزارة الخارجية، وهو موظف سابق بمنظمة اليونسكو.
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